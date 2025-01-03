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Gaziantep'te Regaip Kandili'nde Salep İkramı

Gaziantep'te Regaip Kandili'nde Salep İkramı
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara sıcak salep ikramında bulundu. İkramlar, Alaüddevle, Ulu ve Mevlevihane camilerinde gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara salep ikramında bulundu.

Recep ayının ilk perşembesi olan Regaip Kandili 81 ilde olduğu gibi Gaziantep'te de kutlandı. Bu özel günde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te Alaüddevle Cami, Kahramanmaraş'ta Ulu Cami ve Kilis'te Mevlevihane Cami'de vatandaşlara sıcak salep ikramı gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü yayımladığı Regaip kandili mesajında, "Kandillerde, milli günler ve dini bayramlar olmak üzere önemli günlerde çeşitli etkinlikler yaparak halkımızın sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu aynı zamanda geleneklerimizin yaşatılmasına ve kültürümüze katkı sağlamaktadır. Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis ilinde salep ikramımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, Regaip Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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