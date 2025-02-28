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Gaziantep'te Ramazan Heyecanı: İlk Teravih Namazı Kılındı

Gaziantep'te Ramazan Heyecanı: İlk Teravih Namazı Kılındı
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Gaziantep'te vatandaşlar, ilk teravih namazı için camilere akın etti. Dini ve manevi atmosferin hissedildiği mübarek ayda, her yaştan insan ibadet için bir araya geldi.

Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantep'te vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Gaziantep'te de ilk teravih heyecanı yaşandı. Mübarek ayın manevi atmosferini yaşamak isteyen Gaziantepliler, camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan insan, bu mübarek ayın coşkusunu yaşamak için camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.

Namazı kıldıran cami imamları, Ramazan ayının faziletlerinden bahsederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Camilerden dualar yükselirken, Ramazan'ın ilk teravih namazının huzurunu yaşayan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde ibadet etmenin mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayına kavuştukları için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, bu ayı en iyi şekilde geçirmek için teravih namazına geldiklerini söylediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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