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Gaziantep'te Ramazan Ayında Gıda Güvenliği Denetimleri: 97 İşletmeye 6 Milyon TL Ceza

Gaziantep'te Ramazan Ayında Gıda Güvenliği Denetimleri: 97 İşletmeye 6 Milyon TL Ceza
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Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan boyunca 3,276 işletmeyi denetledi. Gıda güvenliğini sağlayamayan 97 işletmeye toplamda 6,37 milyon TL ceza uygulandı. Denetimlerde hijyen koşulları ve gıda etiket bilgileri kontrol edildi.

Gaziantep'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı boyunca yapılan denetimlerde 3 bin 276 işletme kontrol edilerek gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden 97 işletmeye 6 milyon 373 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca 77 gıda kontrol görevlisi personel ve 15 özel teknik donanımlı araç ile gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde Ramazan ayı nedeniyle tüketimi artan unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, baklava, şeker ve şekerli mamuller üretimi ve satışı yapan işyerlerinin kontrolüne ağırlık verildi. Ayrıca Ramazan paketleri içerisinde yer alan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri de kontrol edildi.

Halk sağlığını tehdit eden 97 işletmeye 6 milyon TL ceza

Denetimler sonucunda, 3 bin 276 işletme kontrol edilerek gıda güvenliğini sağlayamayan ve halk sağlığı için risk arz eden 97 işletmeye 6 milyon 373 bin 174 TL idari para cezası uygulandı. Hijyenik şartları sağlamayan bazı işletmelere ise gerekli süre verilerek idari yaptırım uygulanırken, hijyenik şartlarını düzeltmeleri ve eksiklerini gidermeleri için 83 gıda işletmesine de süre verilerek gerekli ikazlar yapıldı. Ekiplerin Ramazan ayı içerisinde farklı gıda ürünlerinden aldığı 294 adet numuneden 7'sinin analiz sonucu ise olumsuz sonuçlandı.

Baklavacılara yoğun denetim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle tüketimi artan baklava sektörüne yönelik denetim ve resmi kontrollere de ağırlık verdi. Ekipler, baklava üretimde kullanılan iç antepfıstığından ve sadeyağlardan numune aldı. Alınan numunelerden 8 adet iç antepfıstığında boya aranması ve aflatoksin analizleri yapıldı. Sadeyağda ise bitkisel yağ aranması analizi yapıldı. Alınan numunelerin analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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