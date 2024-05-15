Gaziantep'te Özel Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince özel çocuklara trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Şahinbey Trafik Parkı'nda özel ihtiyaçlı 18 öğrenciye "trafik hepimiz için" projesi kapsamında eğitim verdi. Oğuzeli ilçesi özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitim parkında hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları ile emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

Eğitim esnasında öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı. - GAZİANTEP