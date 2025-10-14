Haberler

Gaziantep'te Olta Balıkçılığı Severler Keban Barajı'nda Kamp Yapıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinden bir grup sportif olta balıkçısı, Keban Barajı bölgesine giderek kamp kurup alabalık avı yapıyor. Grubun lideri Hayri Karakuş, bu etkinlik sayesinde stres attıklarını ve doğanın tadını çıkardıklarını belirtiyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir grup sportif olta balıkçılığı sevdalılarından oluşan bir grup zaman buldukça Keban Barajı bölgesine grup halinde giderek kamp kurup olta ile alabalık avı yapıyor.

Arabanlı sportif olta balıkçılığı avı için sık sık Keban Barajı gölü bölgesine giderek kamp kurarak botla baraj gölüne açılan grubun öncüsü ilçede berber esnaflığı yapan Hayri Karakuş ve arkadaşları olta ile alabalık avı keyfini yaşıyorlar.

Araban ilçesinden sportif olta balıkçılığı yapmak için Keban Barajı gölü bölgesine arkadaşlarıyla birlikte giden ve grup önderliği yapan Hayri Karakuş, Keban Barajı gölü bölgesine Arabanlı olta balıkçısı arkadaşlarıyla birlikte giderek doğal ortamda alabalık balık tutmanın zevkini yaşıyorlar. Arkadaşlarının ve kendisinin oltasına takılan alabalıkları kamp alanına getiren Karakuş ve arkadaşları balıkları yaktıkları kamp ateşinden pişirip harika doğa ortamında zevkle yiyorlar.

Grup öncüsü Hayri Karakuş, "Araban ilçesinde benim gibi sportif olta balıkçısı olan arkadaşlarımla birlikte zaman buldukça Keban Barajı gölüne botumuzla gelerek Keban Barajı gölü kıyısında kamp alanımızın yerini belirleyip kurduğumuz çadırlarımızla oluşturduğumuz kapta stres atıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
