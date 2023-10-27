Gaziantep'te okullarda 29 Ekim heyecanı

GAZİANTEP - Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ederken Mahmut Humayun Özhelvacı Ortaokulu'nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Mahmut Humayun Ortaokulu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenledi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Daha sonrasında öğretmenler marşlar eşliğinde coşkuyla dev Türk bayrağını açarak Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Okulda eğitim gören öğrenciler hep bir ağızdan 29 Ekim kutlamalarının çok güzel olduğunu söyleyerek, "Kutlamalar çok eğlenceliydi, inşallah hep böyle devam eder" dediler.

Düzenlenen gösterilerin çocukları çok mutlu ettiğini ifade eden öğrenci velisi Yusuf Özdemir, "Bugün 29 Ekim gösterilerini izlemeye geldik. Düzenlenen gösterileri çok beğendik. Çocuklarımızı böyle mutlu görmek gerçekten çok güzeldi. Tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise okullarında böyle bir kutlamanın olmasına sevindiklerini belirterek," Cumhuriyet'in 100. yılının okulumuzda böyle büyük bir etkinlikle kutlanması bizleri çok mutlu etti. Coşkuyla kutladık. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diye konuştular.