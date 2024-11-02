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Gaziantep'te Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Gaziantep'te Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi
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Gaziantep'te Jandarma ekipleri, 141 öğrenci ve 8 öğretmene siber farkındalık eğitimi vererek internet güvenliği, siber zorbalık ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirdi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 141 öğrenci ve 8 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Elif Orta Okulu'ndaki 141 öğrenci ve 8 öğretmene siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler kapsamında siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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