Gaziantep'te Öğrencilere Siber Farkındalık Eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 278 öğrenci ve 12 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araban ilçesi Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda eğitim verdi. Eğitime 278 öğrenci ve 12 öğretmen katıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı. - GAZİANTEP