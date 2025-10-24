Gaziantep'te Öğrencilere Güvenli Trafik Eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekipleri mobil trafik aracıyla 118 ilkokul öğrencisine güvenli trafik eğitimi verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Nizip Akçakent İlkokulu ve Karkamış Kıvırcık İlkokulu'nda eğitim gören toplam 118 öğrenciye trafik eğitimi ve suçtan korunma yöntemleri hakkında eğitim verildi. Mobil trafik aracı ile yapılan eğitimle, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda öğrenciler, hem teorik hem de pratik bilgilerle trafik güvenliği konusunda bilinçlendi.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP