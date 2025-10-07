Gaziantep'ten Gazze'ye Destek Koreografisi

Gaziantep'te ortaokul öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana aralıksız devam ediyor. İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'de insanlık dramı sürerken, temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse artık imkansız hale geldiği bölgede, sivil halk her geçen gün daha da derinleşen bir insani krizle karşı karşıya kalıyor.

Gaziantepli öğrencilerden Gazze'ye koreografi ile destek

Bu kapsamda Gaziantep'te duyarlı ortaokul öğrencileri, Aksa Tufanı'nın yıl dönümü nedeniyle okul bahçesinde "Gazze" koreografisi oluşturarak, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Şehitkamil ilçesindeki Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinliği kapsamında bir araya geldi. Gazze yararına hayır çarşısının da düzenlendiği okulda 200 öğrenci "Gazze" koreografisi oluşturarak Gazze'ye destek verdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle koreografi hazırlayan öğrencilerin bu anlamlı desteği büyük takdir topladı. Yüzlerine boyalarla Filistin bayrağı çizen ve "Özgür Gazze" sloganı da atan öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için dua okudu.

Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısı etkinliği büyük ilgi gördü

Gazze'deki saldırıları kınamak üzere çeşitli farkındalık programları düzenleyen öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğinde Gazze yararına düzenlenen hayır çarşısı etkinliği büyük ilgi gördü. Elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye gönderileceği hayır çarşısından öğrenciler, öğretmenler ve veliler alışveriş yaptı. Yoğun ilgi gören hayır çarşısında öğrenci velileri evlerinde hazırladıkları yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sundu, elde edilen tüm gelir ise Filistin'e gönderilecek.

Okul Müdürü Harun Fenerci, Gazze'de yıllardır devam eden zulme karşı durduklarını ve Filistin'deki çocukların yanında olduklarını belirtmek, bu konuda da bir farkındalık oluşturmak için öğrencilerle, öğretmenlerle ve velilerle böyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin, Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için elinden geleni küçük katkılarla da olsa sunmaya çalıştıklarını belirten Fenerci, "Aksa Tufanı'nın yıldönümü nedeniyle öğretmen, veli ve öğrencilerimizle bir araya gelerek bir farkındalık oluşturmak amacıyla hayır çarşısı kurduk. Allah razı olsun velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ve çevredeki komşularımızdan büyük bir katılım oldu. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Öğrencilerimizin Gazze'deki kardeşlerine yardım etmelerini sağlamaktı ve bu zulmün bir an önce bitmesi için elimizden gelen bu geliyor. Milli Eğitim Bakanlığımızda farkındalık eğitimleri kapsamında bizlere bir yazı gönderdi. Biz de bu kapsamda böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

Okul öğrencileri ve öğretmenleri böyle önemli bir etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, işgalci İsrail'in saldırılarını kınadıklarını ve Filistin'in özgür olmasını temenni ettiklerini söyledi. - GAZİANTEP