Gaziantep'te Öğrencilerden Filistin'e Destek Etkinlikleri

Gaziantep'in Araban ilçesindeki okullarda öğrenciler, Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. 'Filistin' yazılı canlı koreografi ile birlikte, Filistin bayrakları çizildi ve 'Özgür Filistin' vurgusu yapıldı.

İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin ve Gazze halkına destek için Gaziantep'in Araban ilçesindeki okullarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerde okullardaki öğrenciler tarafından 'Filistin' yazılı canlı koreografi yapıldı, Filistin bayrakları çizildi, 'Özgür Filistin' vurgusu yapıldı, Filistin ile ilgili video görüntüler izlendi. Etkinlikler çerçevesinde 'Filistin Farkındalık Programı' da düzenlendi.

Araban İlçe Milli Eğitim yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Araban eğitim ailesi Gazze'ye destek veriyor. Barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetişiyor. Araban eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, 'Erdem-Değer-Eylem' anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeye, öğrencilerin kalbinde vicdanı yeşertmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

