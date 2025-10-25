Haberler

Gaziantep'te Müzik Eşliğinde Doğal İçecekler Deneyimi

Gaziantep'te Müzik Eşliğinde Doğal İçecekler Deneyimi
Güncelleme:
Gaziantep'te bir iş yeri, müşterilerine yöresel türküler eşliğinde doğal içecekler sunarak eşsiz bir deneyim yaşatıyor. İsmet İşçi liderliğindeki müzik şöleni, hem yerli hem de yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Gaziantep'te doğal içecekler satışı yapan İsmet İşçi, iş yerine gelen müşterilerini yöresel türkülerle karşılıyor.

Tarihi Gaziantep Kalesinin yanındaki iş yerinde yıllardır reyhan, limonata ve meyan şerbeti gibi doğal içecekler satışı yapan İsmet İşçi, arkadaşı Mustafa Batur ile birlikte keman ve darbuka eşliğinde müzik şöleni sunuyor.

Kendine has karışımlarıyla müşterilerine ve Gaziantep'i ziyarete gelen turistlere eşsiz bir deneyim imkanı sunan İşçi, iş yerine gelen müşterilerine hem müzik sunuyor hem de doğal içecekleri tattırıyor.

Gaziantep'in tarihi bölgelerini gezmek için şehir dışından gelen turistleri, yöresel türküler ile farklı bir dünyaya götüren İşçi, müşterilerine müzikle iş yerinde kültürel bir şölen oluşturuyor.

İş yerinde keman ve darbuka çalındığını gören bazı kişiler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları da çalınan eserlere eşlik ediyor. Müşteriler, keman ve darbuka eşliğinde içecek satan İşçi'nin arkadaşı Mustafa Barut'un performansına tam not verip, resitale de ilgi gösteriyor.

Gaziantep'e ve bölgeye ait türküler eşliğinde doğal içecekleri yudumlayan İşçi'nin müşterileri ve yerli turistler, hem seslendirilen şarkılara ve türkülere eşlik ediyor hem oynayarak eğleniyor hem de keyif dolu vakit geçiriyor.

Özellikle yurt içinden gelen turistler için doğal içecekler sattığı iş yerinde müzik sunduklarını belirten İsmet İşçi, Gaziantep'i güzel temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'e gelen turistlerin ilgisini çekmek için iş yerinde müzik sunduklarını ifade eden İşçi, "Müşterilerimize hem yüzde 100 doğal ve Gaziantep'e özgü içecekler tattırıyoruz hem de kendilerini müzikle karşılayıp hoş bir vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Müşterilerimizin, özellikle Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin, Gaziantep'i unutmamaları için elimizden geleni yapıyoruz, onlara hem rehberlik yapıyor hem de doğal içecekler eşliğinde bizi unutmayacakları şekilde güler yüzle en iyi şekilde karşılıyoruz ve kendilerini en iyi şekilde uğurluyoruz. Hem müşterilerimiz hem de turistler Gaziantep'ten memnun kalarak gidiyorlar. Müşterilerimiz ve turistler müzikten memnun kalıyorlar. Biz de kendilerini ağırlamaktan memnunuz. Müşterilerimiz ve turistler, iş yerimizde hoşça vakit geçiriyor, içeceklerimiz zaten yüzde 100 doğal. Buraya gelen bizi unutamıyor, birkaç sene sonra gelen olduğunda 'geçen sene de gelmiştim ve doğal içecekleri içmiştim' diyerek tekrar iş yerimize geliyorlar. Müzik ve güler yüz çok önemli, o yüzden çok hoşça vakit geçiriyorlar, çok da memnun ağırlanıyorlar ve kendilerine teşekkür ederek kendilerini uğurluyoruz. Biz de elimizden geldiği şekilde böyle bir hizmet sunuyoruz. Bu kentin tanıtımına bizim de katkımız olsun istiyoruz. Gaziantep'i sevdirmek ve Gaziantep'i unutturmamak için uğraşıyoruz" dedi.

Zonguldak Alaplı'dan Gaziantep'i gezmeye geldiklerini ve müzik ziyaretinden memnun kaldıklarını dile getiren ziyaretçilerden Volkan Uğurlu, "Gaziantep'e tarihi kültürü keşfetmek için geldik. Gaziantep'e ilk defa geliyoruz. Güzel bir gezi olacağını umuyoruz. Bugün ilk günümüz. Burada da arkadaşlar bizleri müzik eşliğinde misafir ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Gaziantep'i gezmeye gelecek olan arkadaşlara burayı tavsiye ediyoruz. Dünyanın 33 ülkesine gittim. Çok gezgin bir şekilde iş hayatım var ve böyle müzikli iş yeriyle çok karşılaşmadım. Çok güzel, değişik bir ortam. Bizi müzikle karşıladılar, ve çok hoşumuza gitti, doyasıya eğlendik" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
