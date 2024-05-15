Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te muhtemel afet tatbikatı gerçeği aratmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin katıldığı, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarını barındıran muhtemel afet tatbikatı gerçeği aratmadı.

Gaziantep'te alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin katıldığı, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarını barındıran muhtemel afet tatbikatı gerçeği aratmadı.

Gaziantep'te muhtemel afetlere hazırlıksız yakalanmamak için temel eğitimler ve tatbikatlar düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'te bulunan farklı alanlardaki sağlık personeline 6-10 Mayıs tarihleri arasında Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ise il sağlık müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan çok sayıda gönüllü sağlık personeli, gerçeği aratmayan muhtemel afet tatbikatı gerçekleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikat

Alanında uzmanlaşmış hekimler ve sağlık personelinin bulunduğu ekipler, kısıtlı imkan ve zor saha şartlarında acil müdahale eğitimi aldığı program başarıyla tamamlanırken yapılan tatbikatlar ise gerçeği aratmadı. Çok sayıda gönüllü sağlık personeli ile gerçekleştirilen tatbikatlar, gerçekle doğru orantılı olup muhtemel tüm afet ve olaylara hazırlık aşamasını oluşturdu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin tatbikatı inceledi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin de tatbikatı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Dr. Şahin, "Amacımız personelimizi afetlere ve olağanüstü hallere karşı her an hazır tutmak. Afetlerin ne zaman hangi şartlarda oluşacağı ve ne şekilde tahribat bırakacağının bilinmemesi nedeniyle gerçekleştirilen bu tür eğitim, kamp ve tatbikatlarla ekiplerimizi ülke içinde ve ülke dışında her türlü afet ve olağanüstü duruma karşı hazırlamaya ve bu aileyi büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu

Program, tatbikata katılan personele eğitim ve katılım sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Sağlık Güncel Haberler

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title