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Gaziantep'te mezarlıklarda bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gaziantep'te mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı arifesinde Gaziantep'teki mezarlıklara akın eden binlerce vatandaş, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

GAZİANTEP (İHA) - Ramazan Bayramı arifesinde Gaziantep'teki mezarlıklara akın eden binlerce vatandaş, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar okudu.

Ramazan Bayramı'nın arifesinde Gaziantep Asri Mezarlığında yoğunluk yaşandı. Yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerini bayram öncesinde ziyaret etmek isteyen vatandaşlar adeta mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş kapılarında yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Hayatını kaybeden yakınlarına kabirleri başında uzun süre dua eden vatandaşlar, kabri sulayarak çıkan otları temizledi. Bazı vatandaşlar ziyaret esnasında gözyaşlarını tutamazken, asri mezarlık pandeminin etkisinin azalmasıyla aradan geçen 2 yıldan sonra ilk defa bu kadar yoğunluk yaşadı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Gaziantep, Bayram, Yerel, Haberler

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