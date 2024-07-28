Gaziantep'te Kutnu Kumaşı: Tarih Kokan Bir Miras

Gaziantep'in ünlü kutnu kumaşı, tarih kokan dokusuyla asırlardır Osmanlı'dan günümüze uzanan bir miras olarak talep görmeye devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 4. kuşak olarak kutnu kumaşı ustalığı yapan 53 yaşındaki Yusuf Mekikçi, kutnu kumaşını geleceğe taşıyarak hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin bu değerli mirasını koruma ve tanıtma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Mekikçi, kutnu kumaşının sadece geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadığını, yeni tasarımlar ve modern kullanımlarla da uyarlamalar yapıldığını belirtiyor. Kravat üretimi uzun yıllardır devam ederken, son dönemlerde topuklu ayakkabı ve düz ayakkabı üretimine de başladıklarını ifade etti. Ayrıca, ev tekstili ve giyim alanında da kutnu kumaşını kullanarak çeşitlilik kazandırdıklarını belirtti.

"Ben 4. kuşak olarak devam ettirmekteyim"

Kutnu kumaşıyla ilgili bilgi veren Mekikçi, "Kutnu kumaşı bizim ata mesleğimiz. Ben 4. kuşak olarak devam ettirmekteyim. 40 yıldır bu işin içindeyim. Kutnu Gaziantep'in tarihi olan bir kumaştır. 16. yüzyıllarda Osmanlıda kullanılmaya başlayıp günümüze kadar gelmiştir. Özelliğinin içinde bitki ipeği ve pamuk vardır. Yüzde 65 ipektir. Yüzde 35 ise pamuktur. Tamamen bitkisel en ufak bir sentetik madde yoktur" dedi.

"Topuklu ayakkabı ve düz ayakkabısını da yapmaya başladık"

Kutnu kumaşında yeni tasarımların çıktığını söyleyen Mekikçi, "Tasarım olarak kravatı uzun yıllardır yapıyorduk. Son dönemlerde topuklu ayakkabı ve düz ayakkabısını da yapmaya başladık. Ev tekstili ve giyime de uyarladık. Ürünlere taleplerimiz güzel. Türkiye'de 4 şubeyiz. Bu dört esnafın hiç boş kalmaması gerekiyor. Türkiye'ye ve Dünyaya üretilen bir kumaşın, üretim kapasitene bakıldığında çok gerideyiz. Kumaşımızın metresini 225 TL. Bizde fiyatlar kumaş artı maliyet olarak hesaplanır. Ayakkabılarımızı bin TL'den, kravatlar ise 125 TL'ye satıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP