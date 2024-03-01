Gaziantep'te küçük kız polis olma hayalini gerçekleştirdi

Gaziantep'te polis olma hayali kuran küçük kız, üniforma giydirilerek trafik şube müdürlüğünde ekiplerle birlikte görev yaptı.

Gaziantep'te trafik polisi olma hayali kuran Ada İnce, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde ağırlandı. Minik Ada, hayalini kurduğu polis üniformasını da giyerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile devriye atarak bir günlük mesai yaptı.

Hayaline kavuşan Ada İnce'ye ekiplerce unutulmaz bir gün yaşatıldı. - GAZİANTEP