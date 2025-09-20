Gaziantep'te Kış Hazırlıkları: Kurutmalık Sebze Sezonu Devam Ediyor

Gaziantep'te vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan kurutmalık mesaisini sürdürüyor.

Gaziantep'te kışın tüketilmek amacıyla yaz aylarından itibaren hazırlanan ve son yıllarda da önemli bir ihraç ürünü haline dönüşerek dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu hız kesmeden devam ediyor. Her yıl düzenli olarak kurutmalık yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Emine Döner, bu yıl da patlıcan kurutmak için çalıştıklarını ifade etti. Döner, apartman dairelerinde bu işin zor olduğunu, genellikle evlerin damlarında ya da uygun alanlarda yapıldığını ifade ederek, Antep'in köklü kış hazırlığı geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Her yıl patlıcanın yanı sıra biber ve kabağın da aynı yöntemle kurutulur"

Gaziantep'te her yıl kurutmalık yapıldığını söyleyen Döner, "Önce patlıcanın başını kesiyoruz, sonra oyuyoruz. Daha sonra ipe dizip damlara, çatılara seriyoruz. Üç gün içinde kuruyor. Ardından indirip poşetliyoruz. Böylece kışa hazır hale geliyor. Her yıl patlıcanın yanı sıra biber ve kabağın da aynı yöntemle kurutulur. Kurutmalıkların Antep kültüründe ayrı bir yere sahiptir. Bizim usulümüz her sene taze kurutmaktır. Bir önceki seneden kalanı tüketmeyiz. Kış boyu yetecek kadar yaparız, bahar ve yaz gelince yeniden taze yapılır" dedi. - GAZİANTEP