Gaziantep'te Kış Hazırlıkları: Doğal Şire ve Kurutmalıklar Tezgahlarda

Gastronomi şehri Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul doğal şire, kurutmalık ve baharat çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar ise sofralarını doğal lezzetlerle donatmanın hazırlıklarını yapmak için Gaziantep'in tarihi çarşısı olan Almacı Pazarı'nın yolunu tuttu.

Gaziantep'te pekmez, turşu, konserveler, kuru meyve ve sebze ile salça gibi pek çok ürün, kış aylarına özel olarak hazırlanıyor. Bu geleneksel uygulama, doğal ürünlerin kışın da tüketilmesini sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar, kışın sofralarını renklendirmek ve sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için doğal ve yöresel ürünleri tercih ediyor. Vatandaşlar, bu ürünlerle kış sofralarını renklendirirken aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir beslenmeye katkıda bulunuyorlar. Evlerde bin bir zahmet ve emekle hazırlanan doğal ve yöresel ürünler, tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere kentteki iş yerlerinde raflardaki yerini aldı.

"Şire ürünleri kışın vücudu sıcak tutar"

Almacı Pazarı esnaflarından Kerim Kıssa, vatandaşların kış hazırlıklarına başladığını belirterek, "Kış mevsimi yaklaşıyor. Kışın soğuklarında sürekli cevizli sucuk, tarhana, pekmez gibi şire ürünlerini yememiz lazım. Şire ürünlerini tüketerek bağışıklık kazanmalıyız. Şire ürünleri kan direncimizi yüksek tuttuğu için bizi soğuktan korur. Cevizli sucuk, pekmez gibi ürünlerimizin hepsi doğaldır ve lezzetlidir. Gaziantep'in bu doğal ve yöresel ürünlerini tatmanızı ve almanızı tavsiye ederiz. Şire ürünlerini yanı sıra acı ürünlerimizde ilgi görmektedir. Çünkü acı bize bağışıklık kazandırır. Acı ürünleri tükettiğimizde sinirimiz çalışır ve başımızın ağrısı kesilir" dedi.

"Üzüm pekmezi kana en hızlı karışan harika bir besin kaynağıdır"

İnsan vücudunu sıcak tutan üzüm pekmezi başta olmak üzere şire ürünlerinin kış aylarında daha çok tüketildiğini ve bu ürünlerin soğuk algınlığı ile gribal enfeksiyon gibi hastalıklara karşı da koruma sağladığını söyleyen Okan Şenci ise, "Kış mevsimi için vatandaşlarımız genelde cevizli ve fıstıklı sucuk, pekmez, kuru üzüm, ceviz, tarhana ve pestil gibi ürünleri alırlar. Şire ürünlerinin yanı sıra kurutmalık, salça, baharat ve turşu hazırlıklarını da yaparlar. Sonbahar mevsimi bu ürünlerin hazırlandığı mevsim olduğu için vatandaşlarımızda bu mevsimde kış hazırlıklarına başlarlar. Salça, kurutmalık ve baharat hazırlıklarının yanı sıra şire ürünleri de alırlar. Çünkü şire ürünleri kan yapar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Şire ürünleri kışın vücudu sıcak tutar" ifadelerini kullandı.

"Kış hastalıklarına karşı üzüm pekmezi ve şire ürünlerini tavsiye ediyoruz"

Gaziantep'te bağbozumu mevsiminde hazırlanan üzüm pekmezi ve şire ürünlerinin kış aylarında büyük bir ilgi gördüğünü ifade eden Mehmet Yiğit isimli esnaf da, "Yavaş yavaş yıl sonu yaklaşıyor. Kurutmalık sebzeler başta olmak üzere şire ürünleri hazırlıkları yapılıyor. Pekmez ve tahin ile diğer şire ürünleri kış mevsiminde çok tüketiliyor. Kış için cevizli sucuklarımız ve 'dilme' dediğimiz ürünler var. Bu ürünler kışın sofralarda mutlaka bulundurulur. Şire ürünleri kış mevsiminde olmazsa olmazımızdır. Acı, tatlı biber salçası ile domates salçalarımız güneşte kurutulup hazırlandı" diye konuştu. - GAZİANTEP