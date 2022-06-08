Gaziantep'te "Kadın Dostu Gaziantep" mobil uygulaması hayata geçiyor - Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınlar için "Kadın Dostu Gaziantep" mobil uygulaması 9 Haziran Perşembe günü yapılacak lansmanın ardından kullanıma açılacak.

Uygulama Gaziantep'te yaşayan kadınların hem şehirdeki hem de belediye hizmetlerine yönelik güncel bilgilere ulaşmasını kolaylaştıracak, etkinlikleri haber verecek. Kentteki özel firmalarla imzalanan indirim protokollerinden uygulamayı kullanan kadınların yararlanması sağlanacak.

"Uygulamayı indiren ve kullananlara ödüller"

Uygulamada kullanıma göre kadınların kazanacakları yıldız sistemi bulunacak. Kadınlar kazandıkları yıldızları biriktirerek Konya, Şanlıurfa ve Mardin gibi kentlere düzenlenecek gezilere katılabilecek, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, koşu bandı gibi birçok hediyeyi de kazanabilecek. Uygulamayı indiren her Gazi şehirli kadın 2 GB internet paketi, uygulamada bulunacak markette kullanabileceği 500 yıldız, isme özel ağaç dikimi ve toplu taşımada kullanabileceği ücretsiz 6 biniş hakkı kazanacak.

"Kadınlar sorun gördükleri yerlerde belediyeyi bilgilendirecek"

Lansman sonrası App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek Kadın Dostu Gaziantep uygulaması çerçevesinde "Mahalleni Güzelleştir" bölümüyle kadınların mahallelerinde sorun olarak gördükleri konularda, belediyenin ilgili birimlerine bilgi verebilecek. Bilgilendirme sonrası uygulama üzerinden sonucu takip etme imkanına sahip olacak.

Hizmetler ve şehir ile ilgili bilgiler verilecek

Kadın Dostu Gaziantep Mobil Uygulamasını kullanan kadınlar, çevre koruma, enerji tasarrufu ve sıfır atık konularında bilgi alarak "Yeşil Şehir Gaziantep" sloganıyla gönüllü çevre koruma elçisi olabilecek. Atıklarını ayrıştırdığı takdirde yıldız puan kazanabilecek.

Öte yandan "Kadın ve Sağlık", "Kadın ve Eğitim", "Kadın ve Tarım", "Kadın ve İstihdam", "Kadın ve Hukuk", "Kadın ve Sanat", "Kadın ve Spor" başlıklarında konularında belediyenin etkinliklerinden ve çalışmalarından haberdar olacak, yapılan çalışmaları görebilecek. Vatandaşlar, uygulamadaki "Mevsimine Göre Gaziantep", "Her Güne Bir Yemek", "Şehrimizde Gezilecek Yerler", "Müzeler Şehri Gaziantep" bölümlerinden de bilgi sahibi olabilecek. Tesisler bölümü sayesinde de kadınlar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesislerin adres, konum bilgisi, telefon ve özellikleriyle ilgili bilgilere rahatlıkla erişebilecek.

Demet Akalın konser verecek

Öte yandan Kadın Dostu Gaziantep Mobil Uygulamasının tanıtımı çerçevesinde 9 Haziran Perşembe Günü saat 20.00'da Festival Park alanında ünlü şarkıcı Demet Akalın konser verecek. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel