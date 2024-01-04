Gaziantep'te Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması İçin Bilgilendirme Faaliyetleri

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 2023 yılında "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının farkındalığının artırılması amacıyla çok sayıda bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2023 yılında "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasının farkındalığının artırılması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun anlatılmasına yönelik çok sayıda bilgilendirme faaliyeti icra etti. 2023 yılı içerisinde kent genelinde icra edilen faaliyetler sonucunda 23 bin 633 kadın vatandaşın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açılarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesi sağlandı.

İcra edilen faaliyetler kapsamında 55 bin 157 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildiği öğrenildi. - GAZİANTEP