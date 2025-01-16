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Gaziantep'te Jandarma Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı

Gaziantep'te Jandarma Personelinden Kızılay'a Kan Bağışı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personelleri, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan stoklarını artırmak amacıyla Kızılay'a 32 ünite kan bağışında bulundu.

Gaziantep'te jandarma personelleri Kızılay'a kan bağısında bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personelleri, kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik sonucunda Kızılay'a 32 ünite kan bağışı yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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