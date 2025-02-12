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Gaziantep'te Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi

Gaziantep'te Jandarma'dan Siber Dolandırıcılık Eğitimi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, esnaf ve vatandaşlara siber dolandırıcılık olayları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri esnaf ve vatandaşlara siber dolandırıcılık olayları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlara siber dolandırıcılık olayları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelere kamu spotu olarak hazırlanan afişler de asılarak broşür dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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