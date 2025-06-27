Gaziantep'te Jandarma Atlı Birliği Kutlama Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Jandarma Atlı Birliği Kutlama Etkinlikleri Gerçekleştirildi
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Gaziantep'te jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Atlı Birliği, tarihi ve turistik noktalarda vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri atları severek fotoğraf çektirdi.

Gaziantep'te, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma Atlı Birliği, tarihi ve turistik noktalarda vatandaşlarla buluştu.

Atlı Jandarma Birliği, Nisan - Temmuz ayları arasında vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park, Alleben Göleti, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Rumkale ve Nizip Zeugma Antik Kenti'nde önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atlı Birliği gören çocuklar ve aileleri, atları severek fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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