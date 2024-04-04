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Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekiplerince 40 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, İslahiye ilçesinde 40 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi. Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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