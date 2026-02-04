Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan müjdesi: 'BakkalKart'

Gaziantep'te Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları ve mahalle bakkallarını desteklemek adına hayata geçirilen "BakkalKart Alışveriş Çeki" projesinin protokolü imzalandı. BakkalKart projesi ile en az 52 milyon TL'lik yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Gaziantep'te valilik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Gaziantep Bakkallar Odası arasında "BakkalKart Alışveriş Çeki" projesinin protokolü imzalandı. Bu yıl üçüncüsü yapılan BakkalKart projesi ile 52 milyon TL'lik yardım ulaştırılacak, hem ihtiyaç sahipleri hem de mahalle bakkalları desteklenecek.

"BakkalKart, Türkiye'de kabul edilen bir Gaziantep Modeli oldu"

Bakkal Kart projesi ile ilgili bilgi veren ve projesinin bir 'Gaziantep Modeli' olduğunu belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bakkalkart Alışveriş Çeki projesinin protokolü için bir aradayız. Bu proje artık Türkiye'de kabul edilen bir Gaziantep Modeli oldu. Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz ve desteklenmesi gerek mahalle bakkallarımız var. Bunlara bu yardımları ulaştırmak için devlet kurumlarımız ve hayırseverlerimiz var. Bu nedenle en faydalı model olarak Bakkalkart projesini uygun gördük. Biz bu kartları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız, onlar da bu kartlarla sisteme dahi olan mahalle bakkallarına gidecek. Kartın sistemi uygun gerçek kart olduğunu anında tespit edilecek ve vatandaşlarımız alışveriş için kartlarını kullanabilecek" dedi.

Hem ihtiyaç sahipleri hem de mahalle bakkalları desteklenecek

Projenin amaçlarıyla ilgili de bilgi veren Vali Kemel Çeber, "Biz bu kartlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmayı, mahalle bakkallarının yaşamasını ve nefes almasını sağlamayı ve hayırseverlerin yardımlarını en uygun şekilde yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeye hayırseverler de destek olabilecek

İsteyen hayırseverlerin belirlenen hesap numaralarına diledikleri kadar para göndererek BakkalKart projesine destek olabileceklerini de belirten Vali Çeber, "Hayırseverlerimiz de yaptıkları yada yapacakları hayır miktarı kadar bizden satın alıp kendi yardım etmek istediği kişilere dağıtabilirler. Onun dışında bizim bu iş için oluşturulmuş özel hesapta hayırları toparlıyoruz ve ondan sonra aldığımız kartları vakıflarımızdan düzenli olarak yardım alan vatandaşlara ile bize başvurup da uygun görülen vatandaşlara dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk etapta 33 bin kartla toplamda en az 52 milyon TL'lik yardım ulaştırılacak"

Projenin 3 yıl önce başladığını da hatırlatan bu yıl üçüncü kez yapılan proje ile en az 52 milyon TL yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirterek, "Bu kampanyayı ilk olarak 3 yıl evvel başlattık ve yaklaşık 40 milyon TL'lik yardımı bakkalları da destekleyerek vatandaşlarımıza ulaştırdık. Geçen yılki kampanyada ise yine 40 milyon TL'lik yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdık. Bu sene de ilk etapta 33 bin kart bastırdık. Her bir kartımızın değerli bin 500 TL. Yani toplamda 52 milyon TL'lik kart bastırılmış durumda. Gelecek yardımlara göre de bu miktar artacak. Kartlarımız bin 500 TL değerin de ancak ihtiyaç sahibinin durumuna göre kimisine 1 kart, kimisine 2 kart, kimisine de 3 kart verilebilecek" diye konuştu.

Vali Kemal Çeber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da özel olarak desteklenen projenin hayırlı olmasını dileyerek Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sorumlu Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ile Bakkallar Esnaf Odaları Başkanı Vakkas Katırlı katıldı. - GAZİANTEP