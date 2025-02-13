Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlara müjde

Gaziantep'te Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları ve mahalle bakkallarını desteklemek adına hayata geçirilen "Bakkalkart Alışveriş Çeki" projesinin protokolü imzalandı.

Gaziantep'te Ramazan ayının toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak, Gaziantep Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Gaziantep Bakkallar Odası arasında anlamlı bir protokol imzalandı.Bu proje kapsamında, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırseverlerin maddi katkılarıyla, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara içinde bin TL bulunan bakkalkart alışveriş çekleri dağıtılacak. İlk etapta 30 milyon adet bastırılan kartla vatandaşlar, mahallelerindeki bakkallardan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, aynı zamanda küçük esnaf da ekonomik olarak desteklenmiş olacak.

"Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi Gaziantep'imize özgü bir proje"

Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesinin Gaziantep'e özgü olduğunu ve başka şehirlere örnek olduğunu söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Beni çok mutlu eden bir protokol için yine bir aradayız. Her bir tarafı dinlediğinizde herkesin bu işten keyif aldığını, değerli bulduğunu, doğru bir iş yaptığımızı bizler de anlamış oluyoruz. Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi için bir aradayız. Bakkal Kart Alışveriş Çeki Projesi Gaziantep'imize özgü bir proje. Hatta biz geçen sene bu projeyi yaptıktan sonra bazı iller bizi aradı. Kendi illerinde de bu projeyi yapmak istediklerinden bahisle projemizi istediler. Biz kendilerine de yardımcı olduk" dedi.

"Yardımlarımızı taklit edilemez, hologramlı olarak üretilmiş bin TL'lik bakkal kartlarla yapıyoruz"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara taklit edilemez hologramlı kartlarla yardıma başlayacaklarını aktaran Vali Çeber, "Ramazan ayı geldiğinde ki bizi üç aylara ve 15 gün sonra da Ramazan'a Allah ömür verirse kavuşturacak Rabbime binlerce kez hamdolsun. Bir kez daha Ramazan'ı idrak edeceğiz. Ramazan ayında tabii bu duygular, bu hayırlar çok daha fazla artıyor. Onun için biz de Ramazan ayında bu Bakkal Kart projesini uyguluyoruz. Bakkallar odamızla beraber, esnaf odalarımızla beraber şehrimizin sosyoekonomik anlamda daha dezavantajlı olan bölgeleri başta olmak üzere İnsanlara yardımlarımızı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı taklit edilemez, hologramları üzerinde olarak üretilmiş ve her bir adedi bin TL değerinde olan bakkal kartlarla yapıyoruz. Projeye dahil olmak isteyen bakkallarımız, odamız ve esnaf odamız aracılığıyla check ediliyor, kontrol ediliyor ve ondan sonra kriterlere uyan ve projede yer almak isteyen bakkallarımız projeye dahil ediliyor. Bu sayı geçen sene 600 gibiydi. İhtiyaç sahibi insanlarımız ellerindeki bu bakkal kartları. Bakkal kartlarla projeye dahil olan bakkallara gidiyor, onların her birinin üzerinde bu projenin tanıtım evrakları, broşürleri duruyor, oraya gidiyor ve tanımlanmış olan ürünleri alıyor. Böylece hem ekonomik sıkıntıların biraz yoğun konuşulduğu bu dönemde küçük esnaf sınıfında nitelendirdiğimiz bakkal kardeşlerimize yardımcı oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu senede ilk hedefte 30 milyonluk kart bastırdık"

İlk etapta 35 milyon TL'lik kart bastırdıklarını ve kartların içerisinde bin TL'lik bakiye olacağını söyleyen Vali Çeber, "İhtiyaç sahibi insanlar aracılığıyla, bu projeyle bakkal esnafımıza ulaştırdığımız kaynak 35 milyon oldu. Bu senede ilk hedefte 30 milyonluk kart bastırdık. Bunun bir bölümünü biz proje olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan karşılıyoruz. Bu iş için dizayn edilmiş hesaba paralar yatmaya başladı. Yani bir kısmını biz vakfımızdan bir kısmını da hayırseverlerimizden karşılıyoruz ve ihtiyaç sahibine veriyoruz. O da gidiyor bakkal esnafımızdan ihtiyaçlarını gideriyor ve böylece denildiği gibi bir taşta birkaç kuşu vurmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayırseverlerimizi davet ediyoruz"

Hayırsever vatandaşları Bakkal Kart projesine destek vermeye davet eden Vali Çeber, "Bu aynı zamanda tüm hayırseverlere bir duyurudur. Bakkal kart projesi, hem esnaf olarak direkt işin içinde ilgili odalarımız kamu kurumlarıyla beraber olarak tespit edilmiş esnaf ve bakkallarımız şahıs olarak da tamamen her türlü denetim ve incelemeden geçmiş gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacak şekillerde hayırlarınızı ulaştırmanın en güzel yollarından birisi. Bu noktada her hayırseverimizi de Bakkal kart projesinde yer almaya ve hayırlarını bizlere ulaştırmaya, tanımlanmış hesap numaralarına ulaştırmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP