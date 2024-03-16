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Gaziantep'te Halep Kahkesi Ramazan Ayında Yoğun İlgi Görüyor

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Gaziantep'te Ramazan ayına özel yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te Ramazan ayına özel yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentin farklı noktalarındaki pastanelerde yapılan ve "Halep kahkesi", Gaziantep'te Ramazan ayının en çok satılan ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarını bu eşsiz lezzetle taçlandırmak için pastanelere akın ediyor.

"Ramazan ayında fazla talep görüyor"

Halep kahkesinin tarihinin çok eskiye dayandığını söyleyen pastaneci Sedat Dinler, "Ramazan bereket ayıdır. Halep kahkesi Ramazan ayının vazgeçilmezidir. Hatta bu kahke Ramazan ayında daha çok satıldığı için Ramazan kahkesi olarak söyleniyor. Kahkenin en büyük lezzetlerinden bir tanesi yağı ve mahlebidir. Mahlep ağacının meyvesine ait çekirdeklerin kurutulup, toz haline getirilmesi ile elde edilen bir baharat türüdür. Buna en güzel kokuyu veren mahleptir. Osmanlı'dan gelen bir kültür olduğu için özellikle Ramazan ayında fazla talep görüyor" dedi.

"Ramazan'da satışlar yüzde 100 artıyor"

Ramazan ayına özgü olan Halep kahkesinin satışlarının yüzde 100 arttığını belirten Dinler, "Talep çok fazla. Vatandaşlar baya memnun. Dediğim gibi bu bir Ramazan kültürüdür. Halep kahkesi Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Normal bir zamanda yüzde 10 satıyorsak, Ramazan ayında bu seviye yüzde 100'e çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Kilogramını 130 TL'ye satıyoruz"

Vatandaşların rahatlıkla kahke alabilmesi için fiyatları çok yükseltmediklerini ifade eden Dinler, "Fiyatları çok yüksek seviyede tutmadık. Her şeye zam geldiği için ürünlere de yüzde 30 veya yüzde 50 zam yaptık. Herkesin sofrasında bulunması için biz fiyatlarımızı biz aşağıya çektik. 130 TL'den kilogramını veriyoruz. Geçen yıl kilosunu 80 TL'ye sattık" şeklinde konuştu.

"Halep kahkesi Gaziantep'in vazgeçilmezi"

Halep kahkesinin Gaziantep için vazgeçilmez bir tat olduğunu söyleyen vatandaş İsmet Dölek, "Gaziantep'in vazgeçilmezi. Buram buram koktuğu için kokusuyla bizi çekiyor. Bir de Ramazan'a özel bir kahke olduğu için bizim için vazgeçilmez oluyor. Seviyoruz, tüketiyoruz. Vatandaşlara tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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