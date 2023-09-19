Gaziantep'te Gaziler Günü coşkuyla kutlandı Gaziler Günü, Gazi şehrimizde büyük bir onur ve kıvanç içerisinde kutlandı Sakarya Zaferi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesinin...

Gaziantep'te Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Gaziler Günü, Gazi şehrimizde büyük bir onur ve kıvanç içerisinde kutlandı

GAZİANTEP - Sakarya Zaferi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmesinin 102'inci yıl dönümü münasebetiyle her yıl Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül bu yıl da büyük bir onurla kutlandı.

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Tugay Komutanı Vekili Tnk. Alb. Zafer Sağlam, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Adli, idari ve askeri erkan, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

19 Eylül Gazileri Anma Günü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem'in konuşmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Topçu Teğmen Bayram Koca yaptı.

Öğrenciler tarafından günün anlamıyla ilgili şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.