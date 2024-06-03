Gaziantep'te Filistin'e Destek Meşale Yürüyüşü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Filistin ve Gazze halkı için 'Filistin'e Destek Meşale Yürüyüşü' etkinliği yaptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gece geç saatlerde toplanan binlerce kişi, aylardır zalim İsrail'in zulmü ve saldırıları altında zor günler geçiren Filistin halkına destek yürüyüşü yaptı. 'Filistin'e Destek Meşale Yürüyüşü' etkinliği Nizip Osmanlı Parkında başlayıp Hatice Kübra Camisine kadar sürdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, Filistin'e destek, İsrail'e ise tepki sloganlarıyla sokakları inletti. - GAZİANTEP