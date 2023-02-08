Gaziantep'te enkazdan 4 aylık bebek sağ çıkarıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık bir bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te depremden yaklaşık 50 saat sonra, 4 aylık bir bebek enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla, depremden yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Gaziantep Elbistan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gaziantep'te enkazdan 4 aylık bebek sağ çıkarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.