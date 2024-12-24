Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Gaziantep'te Emekli Öğretmenin Sergisi Büyük İlgi Gördü

Gaziantep'te Emekli Öğretmenin Sergisi Büyük İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl etkinlikleri kapsamında emekli öğretmen Zerrin Sağıroğlu, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda ilk kişisel sergisini başarıyla açtı. Serginin açılışı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda emekli öğretmen Zerrin Sağıroğlu tarafından açılan sergi büyük ilgi göndü.

Uzun yıllar öğretmen olarak görev yaptığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ilk kişisel sergisini açan Zerrin Sağıroğllu'nun bir birinden güzel eserleri göz kamaştırdı. Açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve davetliler tarafından yapılan sergiyle ilgili bir değerlendirme yapan Zerrin Sağıroğlu, "Bu gün benim için çok anlamlı bir gün. Yıllar önce göreve başladığım bu güzide öğretim kurumunda tam 54 yıl sonra sergi açmayı hayal bile edemezdim. Şu an son dersini işleyen bir öğretmenin heyecanını yaşıyorum. Yarın 25 Aralık, biz Gazianteplilerin gurur günü. Dünyada eşi görülmemiş bir direnişin, destanın yazıldığı gün. Okulumuzun 103. Kurtuluş Günü kutlama etkinliklerine ben de resimlerimi sergileyerek katılıyorum. Bana bu muhteşem duyguyu yaşattığı için, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi açılışının yapılmasının ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Zerrin Sağıroğlu'na çiçek takdim ederek kutladı. Serginin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları fuayesinde ay sonuna kadar sanatseverler için açık kalacağı da bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
img

İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
img

Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 17. bölüm full HD tek parça izleme linki 24 Aralık Salı! BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı izleme link var mı? Salı hangi diziler var? 24 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Bir Gece Masalı canlı izle! 24 Aralık Salı Bir Gece Masalı 17. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.