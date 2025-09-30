Gaziantep'te Elektrikli Bisiklet Lokantaya Daldı

Gaziantep'te geçtiğimiz pazar günü seyir halindeyken kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, bir lokantada yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lokantanın sahibi Enes Yıldırım, o anları İhlas haber Ajansı'na anlattı.

Kaza, Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantada yemek yiyenlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü çocuk elektrikli bisikletten, lokantada yemek yiyen müşteriler ise oturdukları sandalyeden yere düştü. Lokantanın sahibi Enes Yıldırım, o anları İhlas haber Ajansı'na anlattı.

"Onları ayırmaya çalıştık fakat gelip gülmeden adamları kaldırıp durumu toparlayamadık"

Çarpma anını anlatan işletme sahibi Enes Yıldırım, "Onlar da arkadaşlarımız, oturan müşterilerimizdi. Bir ses geldi 'güm' diye. Sağa sola baktık, adamlar yerdeydi. Dışarı koştuk, can havliyle ne olduğunu sorduk. Küçük bir kardeşimizin akülü bisikletinin gazı eline takılı kalmış, duramadı, müşterilerimize çarptı. Zaten o iki kişi duvar dibinde oturuyordu. Onları ayırmaya çalıştık fakat gelip gülmeden adamları kaldırıp durumu toparlayamadık. Yaşı küçüktü. Biz de çocukluğumuzu hatırladık, ben yıllar önce berber dükkanının önünde bisikletten düşmüştüm, cam çerçeve yere inmişti, hala yaralarım var. Çocuğun kalbini kırmanın, ona vurup korkutmanın bir anlamı yoktu. Müşteriler 'Onda bir şey var mı? Müşteride bir şey oldu mu?' diye sordular, ortağım ve ben toparladık. Müşterinin üzerine değmedi; servisi tekrar açtık. Hep birlikte güldük ve olay kapandı" dedi.

"Bisiklet dönmeye çalışıyor, gaz eline takılı haldeydi"

Çarpan çocuğun çarptığını kabul etmediğini anlatan Yıldırım, "İçeride aile müşterilerimiz vardı. Çocuk lokmasını boğazına kaçırmış gibiydi, hepimiz olayın şokunu yaşadık. Ben içeriden güvenlik kamerasını açtım, kaydı izledik. Bisiklet dönmeye çalışıyor, gaz eline takılı haldeydi; direkt olarak adamların masasına çarptı. Geçmiş olsun dedik; yaralanan yoktu. Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyordu. Burası 25 yıllık bir müessese. Çocuk çok korkmuştu. 'Ben bir şey yapmadım' dedi. 'Oğlum, sen yaptın mı? Ben mi yaptım bunu?' diye konuştum ve çocuğu geri gönderip evine yolladım. Müşterilerimizle ilgilenip yeni servis dürümlerini hazırlayıp getirdik; yediler, herkes sakinleşti ve olay orada kapandı" diye konuştu. - GAZİANTEP