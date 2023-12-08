Gaziantep'te Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Türk Kızılay Gaziantep iş birliğinde "Dünya Engelliler Farkındalık Günü" dolayısıyla program düzenledi.

Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Kızılay İl Merkez Başkanı Mustafa Bozgeyik, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay ve protokol üyeleri katıldı. Programa onur konuğu olarak sevilen şair ve ses sanatçısı Uğur Aslan sunumları ve şarkıları ile eşlik etti. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye'nin en güzel engelsiz yaşam merkezinin Gaziantep'te olduğunu ifade etti.

"Asıl engel nasırlaşmış kalpte, gözyaşı dökmeyen gözdedir"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin engellerin gözde, ayakta olmadığını asıl engelin nasırlaşmış kalpte gözyaşı dökmeyen gözde olduğunu söyleyerek, "Hemşeri olmak acıyı paylaşmak, hemşeri olmak acıyı azaltmak, hemşeri olmak güzeli çoğaltmaktır. Bu salon acının azaltıldığı, ananın babanın evlatların bir ve beraber olduğu çok özel bir salon. Bu salonda olduğunuz için, bana yol arkadaşlığı yaptığınız için teşekkür ederim. Engel artık elde, ayakta, gözde, kulakta değil. Nasırlaşmış kalpte, gözyaşı dökmeyen gözdedir. Esas engelli Gazze'deki çocukları anasız babasız bırakanlardadır. Bakanlık yaptığım dönemde engelli bireylere yönelik sınav sistemi düzenlemesi için çok çalıştım. Dedim ki, görme engelliler kendi içinde sınav olmalı, işitme engelliler kendi içinde sınav olmalı, bedensel engelliler kendi içinde sınav olmalı. Mücadele ettik başardık. Bugün engellilerle ilgili bu sistem çalışıyor. Türkiye'nin en güzel engelsiz yaşam merkezini açtık. Hocalarımızı çok özenle seçtik. Çok iyi yöneticiler seçtik. Çok güzel bir sistem kurduk. Konuşamayan konuşmaya başladı, yürüyemeyen yürümeye başladı, anlayamayan anlamaya başladı. Çocuklarımızın böyle ilerlediğini görünce hiçbir yorgunluğum kalmıyor. Bu şehir eğitim şehri, spor şehri, bilim şehri, kültür ve sanat şehri ama en önemlisi engelli dostu yapana kadar çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kızılay İl Merkez Başkanı Mustafa Bozgeyik, Kızılay olarak ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Aslında engellilik sizlerin yaşadığı engellilik değil sevgili kardeşlerim. Asıl engellilik hakkı görememektir, hakikati kapatmak, örtmek zulme rıza göstermek ve bunlara mani olmamak asil engelliliktir. Türk Kızılayı olarak elimizden geldiği kadar iyilik yolunda, merhamet yolunda memleketimize daha iyi hizmet etme noktasında çaba göstermeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana engelli, hasta ve yaşlılara yönelik olarak yapmış olduğu hizmetlere değinen Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay ise, "Her alanda olduğu gibi engellilik, yaşlılık ve hastalık gibi durumlarda da kendimizi o durumdaki kişilerin yerine koyarak davranmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Erişebilirlilik herkes için bir haktır ve bu hakkı da vermek gerekir. Erişebilirlilik engelliler için bir zorunluluktur. Yaşlılar için bir ihtiyaçtır. Ama toplumun geneli içinse bir konfordur. Hepimiz en az bir engelli olduğunu düşünebiliriz. Engelli vatandaşlarımızın acımaya ihtiyaçları yoktur. Onların bir iş yapama, bilmeye, yeteneklerini ortaya koyabilmeye için kendilerine fırsat verilmesine ihtiyaçları vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla engelliler çok büyük haklara sahip olmuştur. Evden çıkamayan birçok engelli kardeşimizi sporcu, müzisyen, avukat, doktor, hakim olarak görmekteyiz" diye konuştu.

Programda Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin hazırlamış olduğu sahne performansları izleyicilere keyifli anlar yaşattı. - GAZİANTEP