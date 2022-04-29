Dülük Tabiat Parkı bayram süresince ücretsiz olacak
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağı müjdesini verdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'nın ücretsiz olacağı müjdesini verdi.
İçinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra piknik ve oyun alanlarıyla her gün yüzlerce kişinin vakit geçirdiği Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili boyunca Gazianteplileri ücretsiz ağırlayacak.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak uygulamanın 5 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini kaydetti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sevdikleriyle birlikte doğada keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi Dülük Tabiat Parkı'na beklediklerini ifade etti. - GAZİANTEP
İhlas Haber Ajansı / Yerel