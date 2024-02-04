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Gaziantep İslahiye'de Depremzedeler Yağmur Altında Kura Çekimini Takip Etti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. Yağışa rağmen alanda kalan depremzedeler, isimlerinin geçmesini heyecanla bekledi. Vatandaşların ortak temennisi ise kısa sürede yeni yuvalarına kavuşmak oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler, yağmur altında kura çekimini takip etti. Vatandaşların ortak temennisi kısa süre içinde yeni yuvalrına kavuşmak oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirildi. Törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Depremzedeler kura çekimini alana kurulan dev ekrandan takip etti. Heyecanlı oldukları gözlemlenen depremzedeler yağışa rağmen alanı terketmedi ve isimlerinin geçmesini bekledi.

Depremzede Mustafa Beydili, afette 2 evinin yıkıldığını hatırlatarak, "Hak sahibiyiz, evimizin kura çekimini bekliyoruz. İsmim daha geçmedi. Çok heyecanlıyım" dedi.

"Heyecanla bekliyoruz"

Depremde ikinci derece bir çok yakının hayatını kaybettiğini ve zor süreçten geçirdiklerini dile getiren Okan Toprak, "Devletimiz sağ olsun bize destekte bulundu. İlk günlere göre çok iyi durumdayız. Kura çekimlerini izliyoruz, bizlere de çıkmasını bekliyoruz. Başvuru yaptık ama hala ismimiz geçmedi. Heyecanla bekliyoruz. Burada çıkmazsa diğer kuraya bakacağız. TOKİ evleri bize yeni bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Depremde evi ve ahırının yıkıldığını anlatan Necdet Korkmaz, "Yaşamaya çalışıyoruz. Başvurumuzu yaptık, ekrandan takip ediyoruz. Çok heyecanlıyım. Konteynerde hayat zor. Umutluyum inşallah çıkar" dedi.

"Bugünlere şükür"

Afetzede Feyzi Ekiz, "Başvuru yaptık, hak sahibiyiz. 486. sıradayım. İnşallah çıkar diye bekliyoruz. Çıkacaktır. Yağmurda gitmeyeceğim bekleyeceğim. Günlerce konteynerde kaldık ama bugünlerimize şükür" diye konuştu.

"Herkesin sıcak yuvası olsun"

Aile apartmanlarının yıkıldığını ve birinci derece 17 kişiyi kaybettiklerini söyleyen Songül Çelik, "Enkaz altında kaldık. Toparlanmaya çalışıyoruz. Sallantı olduğu an o günü yaşıyoruz. Evler yapılıyor, tekrar deprem olur mu diye çocuklar korkuyor. Konteynerde yaşam alanı çok zor. Hak sahibi olarak kabul edildik inşallah çıkar. Herkesin sıcak bir yuvası olsun. Eski günlerimize yeniden dönmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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