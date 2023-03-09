Gaziantep'te depremde zarar gören tarihi yapılar restore edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Gaziantep Kalesi, Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami gibi tarihi yapılar restore edilecek. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şiddetli depremlerden etkilenen tarihi yapıların son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem, Gaziantep'teki tarihi yapılarda da ciddi hasar ve tahribata neden oldu. Yaşanan depremler sonrası Gaziantep Kalesi, Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami gibi tarihi yapılar ciddi hasar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül, zarar gören tarihi yapılardaki son durumu gözlemlemek için teknik ekiple saha incelemesi yaptı.

Tarihi yapıların tamiri için bilim kurulu toplanacak

Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından istişare ve koordinasyonun devam ettiğini belirten Başkan Fatma Şahin, hasar alan bütün tarihi yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için 9 Mart Perşembe Günü oluşturdukları bilim kurulunu toplayacağını açıkladı.

"Bilimin, tarihin, kültürün ışığında iyileşeceğiz"

İncelemeler sonrası açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve ekibi ile iyi bir koordinasyon oluşturarak tarihi yapıları hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasının en büyük görevlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, "Bugün gördüğümüz hanlar, hamamlar, müzelerle tarihi mekanlar ve çarşıların ihtiyacı olan restorasyonları hızlandırmamız gerekiyor. Biz Gazikültür A.Ş. olarak daha depremin ilk haftasında KUDEB ile birlikte elimizdeki envanterin durumu hakkında testler yaparak hızlı bir şekilde konuyu görüşelim istedik. Bilimin, tarihin, kültürün ışığında iyileşeceğiz. Türkiye Yüzyılı kültürün, bilimin, tarihin yüzyılı olacak. Bu büyük felaketi, darlığı hep beraber varlığa dönüştüreceğiz" dedi.

"Gaziantep'in kültürel eserlerinin korunması bütün şehrin meselesi"

Vali Davut Gül ise tescilli tarihi binalar için ayrı bir çalışmanın yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, "Gaziantep'te olağanüstü bir kültür hazinesi var. Bunlara adeta kadife eldivenle dokunur gibi dokunmak gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmayı da hem Büyükşehir Belediyesi hem de diğer kurumlar iş birliği ile inşallah yürütülecek. Depremde zarar gören eserlerimiz var, aynı zamanda depremde zarar görmeyip devam eden projelerimiz var. Bu eserlerde şehre kazandırılarak vatandaşlarımız ve hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Gaziantep'in kültürel eserlerinin korunması bütün şehrin meselesi. Bu açıdan koordinasyon önemli. Bunun için bütün kurumlarla başta Gaziantep Büyükşehir olmak üzere sahadayız birebir ziyaret ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP