Gaziantep'te depremde hayatını kaybeden yedek astsubay Cengizhan Üz, Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep'te hayatını kaybeden yedek astsubay Cengizhan Üz Üsküdar'da Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep'te hayatını kaybeden yedek astsubay Cengizhan Üz Üsküdar'da Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenin düzenlendiği cenazede Üz'ün annesi oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken ağabeyi ise taziyeleri kabul etti.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde askerlik yaptıkları Gaziantep'te yakalanan yedek astsubaylar Hüseyin Esen, Cengizhan Üz ve Tayfun Adak, birlikte kaldıkları Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbahane Caddesi üzerindeki Zaman Apartmanı'nda enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından 3 yedek astsubayın cenazelerine ulaşıldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkartılan üç yedek astsubayın cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

İstanbul Çekmeköy'de yaşadığı ve özel bir üniversitenin iç mekan tasarım bölümünden mezun olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Topçu Astsubay Astçavuş Cengizhan Üz'ün 3 kardeş oldukları ve babaları Mehmet Üz'ün daha önceden vefat ettiği öğrenildi.

Cengizhan Üz'ün Türk Bayrağına sarılı tabutu Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'ne getirildi. Anne Fatma Üz cenazede oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, ağabey Volkan Üz cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye Üz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri yetkililer de katıldı. Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üz Ailesi'ni acılı gününde yalnız bırakmadı.

Büyük Selimiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Cengizhan Üz için askeri tören düzenlendi. Tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan cenaze Çekmeköy Çatalmeşe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL