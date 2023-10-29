- Gaziantep'te Cumhuriyet'in 100. Yılı coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Cumhuriyetin 100. Yılı coşkuyla kutlandı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, geçit töreni yapıldı ve spor yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler verildi.

Gaziantep'in İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende protokol selamlamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin mesajı okunarak programa başlandı. Ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber Cumhuriyet'in 100. yılına dair konuşma gerçekleştirmesiyle birlikte öğrenciler tarafından şiirler okunarak, geçit töreni yapıldı ve spor yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler verildi.

"Türkiye yüzyılı yapmak boynumuzun borcudur"

Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yaparak, "milletlerin önemli zamanları vardır. Bu zamanlarda geçmişte yaşananlar hatırlanır, birliktelik ruhu güçlenir ve bu birlikteliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şüphesiz bizim bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz en önemli zaman Bu yıl yüzüncü yılını kutladığımız 29 Ekim'dir 29 Ekim 1923 Türk milleti için sadece bir tarihten ibaret değildir, yeniden varoluştur. Tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte verdiğimiz destansı mücadeledir. 29 Ekim analarımızın cepheye evlatlarını gönderirken söylediği Vatan sağ olsun, nidasıdır. 29 Ekim Gaziantep'te düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez diyen Şahin Bey'dir. Kahramanmaraş'ta ilk kurşunu atan Sütçü İmam'dır. Balıkesir'de, Çanakkale'de ağırlığının beş katı tok mermisini kaldıran Seyit Onbaşı'dır. Aydın'da düşmana ilk darbeyi vuran Yörük Ali Efe'dir 29 Ekim vatan savunması için verdiği ya istiklal ya ölüm emriyle koskoca bir milleti peşinden sürükleyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'tür 29 Ekim bir milletin bağımsızlığı uğruna yokluklar içinde yedi düvele meydan okumasıdır. 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'dir. İşte bu yüzden 29 Ekim 2023 Bizim için sıradan bir yıl dönümü olmayacaktır. İşte bu yüzden yüz yıl önce ecdadımızın bedelini kanıyla ödediği Türkiye Cumhuriyeti'ni o günkü azim ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içerisinde muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. İşte bu yüzden Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında bilimin yönünde aklıselim ve birlik, beraberlik içerisinde, azim ve kararlılıkla var gücümüzle çalışmak ve önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Programın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraflar çektirdi. Düzenlenen programa Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Bakanı Rıdvan Fadıloğlu ve kent protokolü katıldı.