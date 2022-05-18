Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü - Haberler

Gaziantep'te coşkulu Fener alayı yürüyüşü

GAZİANTEP - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te Fener Alayı Yürüyüşü düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep'te yüzlerce vatandaş ve kent protokolünün katılımıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Gaziantep Lisesi önünden başlayan yürüyüş dev Türk Bayrağı ile Atatürk posteri ve müzikler eşliğinde Festival parka kadar devam etti. yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda Türk Bayraklarıyla destek verdi. Festival parkta İstiklal Marşının okunmasıyla yürüyüş sona ererken program konserlerle devam etti.