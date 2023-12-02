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Gaziantep'te Çocuklar İçin Bilim Etkinlikleri

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde çocuklar için her cumartesi ebeveynleriyle katılabilecekleri farklı konularda bilim etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerde çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde çocuklar için her cumartesi ebeveynleriyle katılabilecekleri farklı konularda bilim etkinlikleri düzenleniyor.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde devam edecek olan "Bilim Dolu Cumartesi" programında 8-14 yaş arası çocukların hafta sonları daha verimli geçecek. 10'uncu haftası düzenlenecek olan etkinliğin konusu "Biyolojik Şifreler" olacak. Deney showları, veli-çocuk etkinlikleri, belgesel gösterimi, sunumlar, sergi düzenekleri anlatımı gibi etkinlikleriyle çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Saat 13.00 - 16.00 arası düzenlenen etkinlere katılmak isteyen vatandaşlar 0342 211 12 00 / 8840-8841 dahili veya 0530 848 50 64 numaralarına ulaşarak, bilgi alabilecek veya kayıt oluşturabilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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