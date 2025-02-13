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Gaziantep'te Berat Kandili Coşkusu

Gaziantep'te Berat Kandili Coşkusu
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Berat Kandili, Gaziantep'te camilerde düzenlenen programlarla kutlandı. Genciyle yaşlısıyla birçok vatandaş camileri doldurarak namaz kıldı, dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Gaziantep'te de camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olan ve Şaban ayının da 14. gecesini 15. gününe bağlayan Beraat Kandili dolayısıyla Gaziantep'te, genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e vatandaşlar camileri doldurdu. Beraat Kandili nedeniyle camilere akın eden vatandaşlar, namaz kılıp dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Berat Kandili dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan Şahinbey Millet Cami'de mevlit programı düzenlendi. İl Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Camileri dolduran 7'den 70'e kadın-erkek bütün cemaat okunan Kur'an-ı Kerim'i can kulağıyla dinleyip İslam alemi için bol bol dua etti. Kandil'e özel olarak program düzenlenen Ulu Cami'yi de dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle Kandil'in manevi atmosferini yaşadı. Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerifin okunduğu programda Beraat Kandili'nin önemi ile ilgili vaaz verildi.

Namaz sonrası başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslümanlara dua edilerek, yüce Allah'tan soykırıma maruz kalan Müslüman halkların zafere ulaşması için niyazda bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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