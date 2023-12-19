Gaziantep'te Allaben Deresi'nde Bebek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Allaben Deresi altında, 4-5 aylık erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin, gece saatlerinde bu noktaya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Tüfekçi Yusuf Bulvarı mevkiinde bulunan Allaben Deresi'nde bebek cesedi bulundu. Dün gece saatlerinde, 4-5 aylık erkek bebek cesedi bu noktaya bırakıldığı tahmin ediliyor.

Vatandaş, durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedenini tahminen gece saatlerinde Allaben Deresi'ne terk edildiği öğrenildi.

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.