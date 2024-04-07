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Gaziantep'te Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi: Köy Kahkesi

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Gaziantep'te bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan köy kahkesi için hazırlıklar başladı.

Bayram süresince ve sonrasında misafirlere ikram edilmek üzere yapılan bu geleneksel kurabiyeler, şehrin pastane ve fırınlarında yoğun bir üretim dönemine girdi. Köy kahkesi, özellikle Ramazan Bayramı'nda Gaziantep halkının en çok tercih ettiği tatlardan biri olarak biliniyor. Pastaneciler, bayram öncesi artan talebi karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu özel kurabiyenin hazırlanışı, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünün bir yansıması olarak görülüyor. Margarin, zeytinyağı, pekmez ve toz şeker gibi malzemelerle hazırlanan köy kahkesi, içerisine eklenen çörekotu, susam ve diğer baharatlarla zenginleştiriliyor.

Gaziantep'te yaklaşık 13 yıldır pastane işleten Güzin Suran, kentin eşsiz lezzeti olan ve bayramda da sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan köy kahkesi için yoğun mesai yaptıklarını söyledi. Vatandaşların kahke siparişlerini yetiştirmek için durmadan çalıştıklarını belirten Suran, yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

"Gaziantep'te bayram telaşı anlatılmaz yaşanır"

Gaziantep'te vatandaşların bayram öncesi mutlaka köy kahkesi yaptığını ya da kilolarla satın aldıklarını söyleyen Suran, "Gaziantep'te bayram telaşı anlatılmaz yaşanır. Her şey gibi yemeklerimizde de, pastalarımızda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Köy kahkesi çok talep görüyor. Vatandaşlar için ekonomik bir tercih oluyor. Halis zeytinyağıyla yapılıyor. Hatta bu imece usulüdür. Bütün komşular toplanır ve köy kahkesi yapılır. Daha sonra ekmek fırınına gidilir ve tepsilerle pişirilir. Köy kahkesi tam bir şifa deposudur. İçinde pekmez vardır. Tereyağı, rezene, kendir tohumu, susamıyla ve çörekotuyla adeta bir şifa deposudur. Ayrıca çok bereketli çıkar. Ekonomik bir lezzettir. Göze ve mideye de hitap eder" dedi.

"Gaziantep'te bu kahke bir gelenektir"

Gaziantep'te hemen hemen her evde köy kahkesinin yapıldığını anlatan Suran, "Köy kahkesine talepler çok iyi. Ekonomik bir kuru pasta türü olduğu için vatandaşlar çok tercih ediyor. Gaziantep'te bu kahke bir gelenektir. Annelerimizden, anneannelerimizden öğrendik. 1 kilogramı 450 TL'dir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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