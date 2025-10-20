Haberler

Gaziantep'te Balık Tüketimi Zirveye Ulaştı

Sonbahar ile birlikte Gaziantep'te balığa olan talep artarak, balık pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Zengin yemek kültürü ile bilinen şehirde, balık tüketimi kebapların yerini aldı.

Gastronomi şehri Gaziantep'te yeni lezzetler arayan vatandaşların son yıllarda balığa yönelmesiyle balık tüketimi zirve yaptı.

Gaziantep'te sonbahar mevsimiyle birlikte havaların her geçen daha da serinlemesiyle balığa olan talep artmaya başladı. Geçtiğimiz haftalara kadar sezonun durgun geçtiği balık pazarlarında özellikle son günlerde balığa olan talep esnafın yüzünü güldürdü. Zengin yemek kültürüyle bilinen şehirlerden biri olan Gaziantep'te balık, sofraların vazgeçilmezi oldu. Kentteki balık pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başlarken, özellikle mevsimsel geçiş dönemlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, haftada en az iki kez balık tüketmeye başladı.

Çeşit çeşit balıklar tezgahları ve sofraları süslüyor

Gastronomi şehri Gaziantep'te sofraların vazgeçilmezi olan balık tüketiminin artmasıyla balıkçı esnafı da tezgahtaki çeşidini çoğaltmaya başladı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına takılan çeşit çeşit balıklar Gaziantep'te balıkçı esnafının tezgahlarını, vatandaşların ise sofralarını süslüyor. Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından deniz bölgelerinden getirilen çeşit çeşit balıklar tezgahlardaki yerini alırken, son günlerde bol miktarda palamutun yanı sıra az da olsa ağlara takılan hamsileri tezgaha koyan esnaf, sezon yeni başlamasına rağmen satışlardan memnun kaldı.

Balık fiyatları 250 liradan başlıyor

Tezgahlardaki balık çeşitlerinin fiyatları 250 liradan başlarken çeşidine ve kalitesine göre fiyatlar bin 500 TL'ye kadar yükseliyor. Omega 3 bakımından oldukça zengin bir gıda olarak bilinen balığı tercih eden vatandaşlar, balık alabilmek için halin yolunu tutuyor.

Satışlardan memnun olan Gaziantep Balık Hali esnafı, havaların serinlemesiyle birlikte balığa olan talebin artmaya başladığını söyledi.

"Halkımız balığa rağbet gösteriyor"

Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan sardalya, palamut, istavrit ve hamsinin aldığını belirten esnaf Ali Tekin, "Balık sezonumuz açıldı. Sezonunun açılması sebebiyle balık satışlarımız arttı. Hava da serinliyor. Hava serinledikçe satışlarımız artmaya başlıyor. Müşterilerimiz memnun. Balığı müşterilerimize taze ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı halkımız balığa rağbet gösteriyor. Satışlarımız gün gün artıyor. Özellikle hamsi, palamut, istavrit, leyrek, çupra ve somon gibi onlarca çeşit balık var. Kılçıksız olduğu için bu balıkların satışları artıyor. Kolay tüketebildiği için vatandaşımız daha çok rağbet gösteriyor" dedi.

"Tezgahımızda 42 çeşit balığımız var"

Bu sezonun son yılların en verimli dönemlerinden biri olduğunu belirten Yılmaz Akdeniz de, "Havalar yağışlı ve soğuk olduğu zaman balıklarımız hem hareketlenecek hem bol satışımız olacak ve balıklar daha çok lezzetli olacak. Şu anda tezgahımızda 41-42 çeşit balığımız var. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Balığa talep şu anda var ama havalar soğuduğu zaman talepler daha bir farklı olacak ve daha çok artacaktır. Gaziantep normalde kebap şehri ama Gaziantep halkı kış geldiği zaman balık sevgisinden ayrılmıyor. Kışın balığı daha çok seviyorlar ve daha çok tüketiyorlar. Fiyatlar muhteşem. Sezon yeni açılmasına rağmen fiyatlarımız çok uygun. Fiyatlarımız her türlü bütçeye hitap ediyor" şeklinde konuştu.

"Karadeniz hamsi 250, İzmir hamsi 200 lira"

45 gündür sezonunun açıldığını ve satışlardan memnun olduklarını belirten Hasan Durmaz da, "En çok çupra, levrek, hamsi, istavrit, somon ve alabalık satılıyor. Fiyatlar normal 200 liradan başlıyor. bin 500 ve 2 bin liraya kadar balık var. Karadeniz hamsi 250 lira, İzmir hamsi 200 lira ve Karadeniz istavriti 250 lira" şeklinde konuştu.

Bu yıl balık çeşidinin çok bol olduğunu belirten Ufuk Yıldırım ise çeşidin önümüzdeki günlerde daha da artacağını ifade etti.

"Sürekli kebap yemek bıkkınlık veriyor"

Balık sezonun ilk balığını yiyeceklerini belirten vatandaşlardan Mehmet Polat ise "Çocuklarım bugün balık istedi. Fiyatlar da uygun, güzel ve taze balıklar var. Nasip olursa akşama balık var. Levrek aldım, bir de olmazsa olmaz hamsi aldım. Sürekli kebap yemek artık belli bir süreden sonra bıkkınlık veriyor. Artık sezon da başladı, taze balık yiyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
