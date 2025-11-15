Gaziantep'te ayakkabı sektörünün imdadına kadınlar yetişti

İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci ayakkabı üretim merkezi olan Gaziantep'te, sektörün her alanında yaşanan kalifiye eleman sıkıntısını kadınlar kapatacak.

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle kurulan Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki ayakkabı atölyesinde ev kadınları, ayakkabı ustası oluyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 35 ülkesinin deri, spor ayakkabı ve terlik ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Gaziantep'te, ayakkabı sektöründe yaşanan ara eleman sorununa çözüm için geliştirilen "Kadınım, Bende Üretimdeyim" projesi kapsamında kadınlar, aldıkları eğitimler sonrasında kentteki atölyelerde çalışmaya başlayacak ve kendi işletmelerini kurabilecek. Kadınların istihdama katılması amacıyla başlatılan proje sayesinde yeni mesleklerle tanışan ve kendilerini geliştiren kadınlar, ayakkabı üretimine el attı.

Kadınlar, kalfa ve usta öğretici belgeleriyle atölyelerde rahatlıkla çalışabilecek

Ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamanın ötesinde aktif bir üretici olmalarını da sağlayan proje kapsamında kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nden aldıkları kalfa ve usta öğretici belgeleriyle atölyelerde rahatlıkla çalışabilecek. Ayakkabı sektöründeki sanayici ve üreticinin ara eleman bulma sıkıntısı devam ederken, Gaziantep'te kooperatif bünyesinde kurulan atölyede ev kadınları ayakkabı üretimini öğreniyor.

Kadınlar, eleman bulmakta zorluk çeken ayakkabı sektörünün imdadına yetişti

Kooperatifteki atölyede mesleğin tüm inceliklerini öğrenen ve usta olan kadınlar, eleman bulmakta zorluk çeken ayakkabı sektörünün imdadına yetişti. Kadın elinin değdiği ayakkabı sektörünün eleman sıkıntısını giderecek olan kadınlar, ayakkabı üretiminde kendilerini her geçen gün geliştiriyor. 22 kadının çalıştığı ayakkabı atölyesinde kadınların azmi ve gayretleri birçok başarıyı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin bilinen ayakkabı markalarına üretim yapan kadınların sektörde ciddi anlamda var olabilmesi hedefleniyor. Genellikle erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne giren ve üretimin tüm aşamalarını öğrenen kadınların ürettiği ayakkabılar ise göz kamaştırıyor.

"Kadınlardan oluşan ayakkabı üretim atölyesini kurduk"

Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Duman Tekerlek, kadın eliyle sektörlerin daha da güç kazandığını söyledi. Kadınların ayakkabı üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekerlek, "Türkiye'de kadınların ayakkabı ürettiği ilk ve tek kooperatifiz. Ayakkabı sektöründe zaten kadın istihdamı konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle de saya kısmında kadınların istihdam edilmediği, erkeklerin egemenliğinde olan bir meslek dalını biz kadınları entegre ettik ve burada tamamen kadınlardan oluşan ayakkabı üretim atölyesini kurduk. 22 kadın burada ustalık eğitimini, mesleki yeterliklerini alarak çalışmaya devam ediyorlar. Yeni öğrencilerimizi ve elemanlarımızı alıp kadromuzu daha da büyütmek için hedeflerimizi belirledik ve kadınların bu sektörde istihdam edilebilmeleri önemliydi. Kadınların herhangi bir iş yerine gidip gelmeleri zamanlarını aldığı için bu atölye kadınlara zamanda kazandırıyor. Kadınları bu sektöre kazandırarak böyle bir atölyede çalışmalarını sağlıyoruz. Genelde bu çevredeki kadınlarımız çok rağbet gösteriyorlar. Mesleki olarak meslek edinememiş, bugüne kadar hep evi, çocuğu, kocası ve ailesiyle yetinmiş kadınlar, meslek edinemedikleri için hiçbir yerde çalışamayacaklarını düşünen, aslında atıl bir kadın gücünü hayata geçirdik" dedi.

"Kadınları sektöre kazandırmayı ve ustalık kazanmalarını hedefliyoruz"

Kadınları kendilerini daha güçlü hissedebilecekleri noktalarda da güçlendirdiklerini belirten Tekerlek, "Kalfalık ve ustalığın üzerinde dünyanın her yerinde geçebilecek, geçerli olabilecek mesleki yeterlilik sınavlarını da yaptık. Bunların da belgelerini verdik. Kadınlara 'sadece gelin burada çalışın ve gidin' demiyoruz. Buradan ayrıldıkları, bizden bağımsız oldukları zamanda bile kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadınlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayakkabı sektörü gerçekten çok zor bir sektör ve üretim konusunda da çok ciddi anlamda emek isteyen bir sektör. Bu sektöre biz kadınları kazandırmayı ve kadınların da bizimle beraber ustalık kazanmalarını hedefliyoruz. 'Biz sektöre öncelikle ne katabiliriz? Kendimize ne katabiliriz değil de kadınları bu sektöre, sektöre de kadınları nasıl kazandırabiliriz?' diye bu yola çıktık. Usta yetişmiyor. Biz bu sektöre genç kızlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızı teşvik etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir çalışmamız var. Sektörde kanayan bir yara olan kalifiye eleman sorunu için çabalıyoruz. Ustalar yetiştiriyoruz, kadınları sektöre kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan kadınlardan Hayriye Çetinkol ise "Buraya 9 ay önce başladım. İlk başta muhasebeci olarak buraya girdim. Sonra atölyeye girmeye başladım. Atölyede işleri sevdim ve bir şeyler yapmaya başladım. Sonra buranın şefi oldum. Şu an her işten anlıyorum. Makinalardan ve kalite kontrolden de ben sorumluyum. Çalışmaların tüm aşamaları benim gözetimimden geçiyor. Çok farklı bir alanda, çok farklı bir sektörde ilerliyoruz. Erkeklerin çoğunlukla olduğu bir sektörde biz hızla ve verimli bir şekilde işimizi güzel yaparak ilerliyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Her gün hevesle geliyoruz. Hevesle üretiyoruz. Bu bize çok büyük bir mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"Atölyedeki bütün makinelere alıştık, eğlenerek çalışıyoruz"

Bir yıl önce atölyede işe başladığını belirten Döndü Bodur da, "Atölyedeki bütün makinelere alıştık ve zevkli bir ortamımız var. Eğlenerek çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Çok şükür evimize de bir katkıda bulunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP