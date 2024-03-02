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Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı

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Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranan 807 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 807 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, yağma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, karşılıksız çek ve karşılıksız yararlanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 807 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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