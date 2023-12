Gaziantep'te Antep Savunması panellerinin kapanışı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu'nun 100'üncü yılı ve Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla "1923'e Giden Yol 1920'den Geçiyor" mottosundan hareket ederek Gaziantep'in her ilçesinde Antep Savunması panellerinin kapanışı yapıldı.

Kapanış programı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitü'nde düzenlenen oturumun başkanlığı Prof. Dr. Fahri Temizyürek tarafından yapıldı. Prof. Dr. Aydın Gülan, "Tarihi Bir Dönemin Takdirine Dair Hukuki Süreç: Antep'e Gazi Ünvanı ve İstiklal Madalyası verilmesi", Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, "Belgelerle Antep Savunması", Dr Samet Bayrak, "Antep Savunmasında Sağlık", Bekir Sıtkı Severoğlu ise "Antep Savunmasının Günümüze Yansımaları" başlıkları ile öğrencilere bilgiler verdi.

"Bütün çabamız kenti daha da güçlendirmek"

Programın açılış konuşmasını yapan Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver Gazi şehir topraklarının daha güçlü olması için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu topraklar bizim. Biz buraya aitiz. Bütün çabamız burayı daha da güçlendirmek ve sizlere daha düzgün doğru daha kuvvetli bir şekilde teslim etme çabasıdır. Bu çalışmanın iki ana gayesi vardır. Birincisi gençlerimiz üzerinde milli şuur ve ülke birliğini kurabilmektir. İkinci çabamız ise burada Gaziantep kültürüne emek veren hocalarımızla ulusal ve uluslararası anlamlar tarihte, kültürde, sanatta, dinde, hukukta çok önemli yapan akademisyen hocalarımızı birleştirebilmek, bir araya getirebilmektir. Yeni çalışmaların temelini atabilmektir. Bu anlamda bu çalışmaya destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gazi Kültür Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, yaptığı sunum hakkında açıklamalarda bulunarak haritalarla Antep Savunmasını anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bu ülkenin geleceğisiniz. Hangi mesleği icra ederseniz edin, üniversitede ne okursanız okuyun ama bölgeyi takip edin. Önce lütfen Antep Savunmasını okuyun. Sizler de geçmişten aldığınız mirası geleceğe taşırken, önce milli manevi duyguları tanımak gerekiyor. Antep Savunmasını ne kadar anlatırsak anlatalım hep eksik kalır. Yıllardır anlatıyoruz ama buradaki önemli olan gençlerin bunu kendilerine dert edinmesi. Hangi mesleği icra ederse etsin buradan kendine bir ders çıkarması. Siz gençlerin ülkenin geleceği olarak üzerlerinde gerçekten vazifeler var. 100 yıl önce de aynıydı, şimdi de aynı" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Antep harbindeki sağlık hizmetlerini anlatarak, "Antep'teki harpteki durumda savaş öncesinde iki hastane vardı. Biri tepe başındaki Amerikan hastanesi, diğeri ise Hamidiye Gureba Hastanesi. Anadolu'da ilk defa bir tıp fakültesi kuruluyor oda Gaziantep'te. Amerikalılar tıp fakültesini kurduktan sonra 1882- 1888 yıllarında 56 bin 599 hastaya bakmışlar ve 44 bin 998 yani 6 yılda bu kadar sağlık hizmetlerinde bulunmuşlar" diye konuştu.

Öte yandan Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu panelde "Antep Savunmasının Günümüze Yansımaları" konularını anlatırken, TBMM Tutanak Dergisi'nden Aydın Gülan, Antep savunması hakkında, Halil Gülen ise Gaziantep'in Kurtuluşu ve Milli Mücadeleye Etkisi hakkında konuştu. - GAZİANTEP