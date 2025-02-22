Gaziantep'te Antep Fıstığı Fiyatları Düşmüyor

Gaziantep'te bu yıl Antep fıstığı rekoltesi yüksek olmasına rağmen fiyatlar düşmedi.

Geçen yıl kilogram fiyatı 400 TL olan Antep fıstığı, bu yıl en düşük 500 TL'den satışa sunuldu. Üreticiler, yaş fıstık satışının fiyatları etkilediğini belirtti. Fıstık üreticileri, hasat döneminde bol verim alınmasına rağmen fiyatların düşmemesinin sebebinin artan maliyetler olduğunu söyledi. Gaziantep'te fıstık ticareti yapan esnaf Elif Derbent, "Fiyatların düşmemesinin sebebi Antep fıstığına olan talebin her zaman yüksek olmasıdır" dedi.

"Bu yıl piyasada en düşük fıstık fiyatı 500 TL"

Gaziantep'te 2 yıldır Antep fıstığı ticareti yapan esnaf Elif Derbent, "Fıstıklarımız çeşit çeşit ve kategorisine göre değişiyor. Tek kavrulma, çiftte kavrulma, elek altı ve elek üstü olarak değişiyor. Fıstığın fiyatını yaş fıstık belirler. Bu yıl yaş fıstığın satışı daha fazla oldu. Bu yıl fıstık senesi oldu. Fakat yaş fıstık yoğun talep gördüğü için fiyatlar bu yılda yükseldi. Bu yıl piyasada en düşük fıstık fiyatı 500 TL. Antep fıstığının fiyatı yüksek olsa da talepte azalma olmaz" diye konuştu. - GAZİANTEP