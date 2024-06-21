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Gaziantep'te Aniden Bastıran Sağanak Yağmur Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

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Hava sıcaklarının 40 dereceye yükseldiği Gaziantep'te, aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise haziran ayında yağmur yağmasının şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak yağmur sürücüleri ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hava sıcaklarının 40 dereceye yükseldiği Gaziantep'te, aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı.

Yağmura yakalanan vatandaşlar ise haziran ayında yağmur yağmasının şaşkınlığını yaşadıkları ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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