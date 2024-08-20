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Gaziantep'te 54 yıldır saat tamirciliği yapan usta teknolojiye direniyor

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Gaziantep'in tarihi çarşısında 2 metrekarelik küçük bir dükkanda saat tamirciliği yapan 63 yaşındaki Servet Özkörükçü, mesleğini teknolojiye direnerek sürdürüyor. Özkörükçü, geleneksel mesleklerin kaybolduğunu belirtirken, insanların bir gün akıllı saatlerden sıkılıp tekrar eski tip saatlere döneceğini düşünüyor.

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Servet Özkörükçü, 54 yıldır mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan büyük pasajda, 2 metrekarelik küçük dükkanda 54 yıldır saat tamirciliği yapan 63 Yaşındaki Servet Özkörükçü, mesleğini ustalıkla icra ediyor. Özkörükçü, teknolojinin hızla değiştiğini, geleneksel mesleklerin birer birer kaybolduğunu ve bu yüzden mesleğini yaşatmak için direnmeye devam ettiğini söyledi. Küçük dükkanında titizlikle eski saatleri tamir eden Özkörükçü, mesleğinin giderek yok olduğunu belirtti. Ancak, insanların bir gün akıllı saatlerden sıkılıp, tekrar eski tip saatlere döneceğini ifade etti.

Saatçilik mesleği ile ilgili bilgi veren Servet Özkörükçü, "Mekanik saatlerle uğraşıyorum. Onların temizliği, parçaları her türlü bakım tamiratı yapıyorum. Biz çocukken erkek çocuklarının elinde bir meslek olmalıydı. Günümüzde bu kalmadı. Herkes çocuğunu okutmak istiyor. Şu an bir çırak bile bulamıyoruz. Hiç kimse meslek öğrenmek istemiyor. Herkesin derdi okumak. Bu mesleği kim yaşatacak sorusu hep aklıma geliyor. Bana göre el emeği işlere daha çok ihtiyaç var. Fiyatlarımız ise, Pil değiştirme 200 TL. Saat temizliği 300 TL" dedi.

"Biz iş yaparken hassas davranıyoruz"

Saat tamirciliğinin ölmeye başladığını söyleyen Özkörükçü, "Biz iş yaparken hassas davranıyoruz. Kolumuzda taktığımız saate göre hayatımıza yön veriyoruz. Meslek maalesef ölüyor. Biz saat tamirciliği ustalığının ölmesini istemiyoruz. Bir saat ustası sadece saatçinin yanında yetişir. Bize göre eskiye geri döneceğiz. Ben geleceği parlak görmüyorum. İnsanlar geçmişteki saatleri tekrar almak isteyecek. Akıllı saatlerin ömrü çok kısa. Belli bir süre kullanılıp atılıyor. Çünkü onları tamir edecek usta yok. Biz burada çok para kazanmasak da emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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